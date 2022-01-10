Boğaziçi protestolarına katılan 5 kişi hakkında yakalama kararı

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasıyla ilgili olarak 1 Şubat'ta düzenlenen protesto gösterileri, kampüs içinde ve dışında toplam 159 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonucunda 97 kişi hakkında ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet’ suçlamasıyla ve 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlamıştı.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eski kayyum rektör Melih Bulu'ya karşı başlayan protestolar nedeniyle yargılanan 97 kişiden adresi tespit edilemeyen 5 kişi hakkında, savunmalarının alınabilmesi amacıyla yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya bugün devam edildi. Sanık sayısının çokluğu nedeniyle daha geniş olan 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapılan duruşmaya, bazı sanık ve sanık avukatları katıldı.

Savunmalarını yapan sanıklar, sosyal medyadan gördükleri basın açıklaması çağrısına gitmek istediklerini, ancak toplantının yapılacağı yere varmadan polisin müdahalesiyle gözaltına alındıklarını ve ortada gerçekleşen bir eylemin olmadığını söyleyerek beraatlarını talep etti.