Boğaziçi protestolarına katılan 14 öğrenci hakkında 25 yıla kadar değişen oranlarda hapis istemi

Boğaziçi protestoları kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Rektör Naci İnci’nin makam aracının üstüne çıktıkları iddiasıyla 90 gün tutuklu kalan Ersin Berke Gök ve Caner Perit Özen’in de bulunduğu 14 öğrencinin yargılandığı davaya İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Tüm öğrenciler hakkında 20 yılı aşkın hapis cezası talebi

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, olay günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin üniversiteden çıkış yaptığı esnada makam aracının önüne geçerek üniversiteden çıkışının engellediğini ve tüm ikazlara rağmen dağılmamakta ısrar ettiklerini belirtti. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, 12 öğrencinin ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘izinsiz gösteri’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından zincirleme şekilde toplamda 3 yıl 6 aydan 21 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mütalaada 1 öğrencinin 4 ayrı suçtan zincirleme şekilde toplamda 4 yıl 8 aydan 23 yıl 4 aya kadar hapis ve 1 öğrencinin ise 4 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

1 öğrenci hakkında suç duyurusunda bulunulması talep edildi

Mütalaada ayrıca, Nazmiye Gizem Sert’in müşteki güvenlik görevlisi Alpaslan Çepni'ye ‘onursuz’ dediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na kamu davası açılmak üzere soruşturmaya başlanılması için ihbarda bulunulması istendi.

Mahkeme, öğrenci avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi. (ANKA)