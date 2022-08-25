Boğaz’daki yeşil alan imara açıldı

İstanbul'un en değerli noktası olan ve özel yasa ile koruma altında olan, “Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi” sınırları içinde iş insanı Zeynel Abidin Erdem'e ait Beşiktaş Bebek'teki 11 bin 424 metrekarelik arazi, Cumhurbaşkanı ve bakanların imzası ile İBB tamamen devre dışı bırakılarak imara açıldı. 1983 tarihli imar planlarında “yeşil alan, çocuk bahçesi, park” olarak belirlenen ve “korunması gerekli kültür varlığı uygulaması dışında hiçbir inşaat yapılamaz” şeklinde plan notu bulunan arazinin imara açılmasına, Cumhurbaşkanı'nın başkanlığını yaptığı Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu tarafından 19 Temmuz 2022'de onay verildi.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre; İBB'nin devre dışı bırakıldığı planlar 20 Temmuz'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından askıya çıkarıldı.

Şu an otopark olarak kullanılan arazi, yapılan plan değişikliği ile “sosyal tesis (yurt) alanı, kültürel tesis alanı, park ve trafo alanı” ilan edildi. 3.5 dönümüne yurt yapılacak arazinin, 5 dönümü kültürel tesise ayrıldı. Arazinin 2.3 dönümü de park olarak planlandı. Planlama sürecine hem usul hem de esas açısından karşı çıkan İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne başvurarak plan değişikliğinin iptal edilmesini talep etti.

11 Ağustos'ta yapılan başvuruda, 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'na göre bu alandaki uygulamaların Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün yetki sınırları içinde olduğu vurgulandı. Boğaziçi ön görünümündeki plan değişikliklerinin İBB Meclisi kararı ve belediye başkanının onayından sonra Kurulun onayı ile yürürlüğe gireceği aktarıldı. Arazi ile ilgili İBB Meclis kararı bulunmadığı belirtilerek onama sürecinin kanunu uygun olmadığına dikkat çekildi.