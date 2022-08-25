İBB, Polis Okulu arazisindeki inşaatın ruhsatını iptal etti

Beşiktaş'taki Etiler Polis Okulu arazisinde süren tartışmalı projede yeni bir gelişme yaşandı. 36 katlı 3 gökdelenden oluşan Boğaz manzaralı lüks rezidans projesindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hisseleri, 2021 yılının sonunda projenin ortaklarından Yapı ve Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 2 milyar 80 milyon lira karşılığında devredilmişti.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre; 6 Aralık 2021 tarihinde söz konusu parselin mülkiyeti Yapı ve Yapı İnşaat AŞ'ye geçti. Şirket, malik ve müteahhit değişikliği nedeniyle İBB'ye başvurarak yeniden yapı ruhsatı düzenlenmesi talebinde bulundu. Şirkete yeni ruhsat verilmediği gibi 2018 tarihli ruhsatların da iptal edildiği ortaya çıktı.

Beşiktaş Belediyesi’ne bildirildi

İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, imar planları yargı tarafından iptal edilen, mülkiyeti artık İBB'ye ait olmayan ve fenni mensullerin (projenin ruhsata ve planlara uygun inşa edilmesini denetleyen görevliler) istifa etmesi nedeniyle hükümsüz kalan 27 Temmuz 2018 tarihli iksa ruhsatı ile 1 Kasım 2018 tarihli yapı ruhsatlarını, başkanlık oluru ile 15 Ağustos 2022 tarihinde iptal etti.

Arazide 15 Ağustos günü inceleme de yapıldı.

İncelemede kısmi iksa imalatı, hafriyat, temel ve bodrum kat seviyesinde inşai faaliyetlerin devam ettiği tespit edilerek “Arazi çalışması tespit formu” düzenlendi.

İptal kararı ve arazi tespit formu İBB tarafından 19 Ağustos'ta Beşiktaş Belediyesi'ni iletilerek can ve mal güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınması bunun dışında inşai faaliyete izin verilmemesi istendi.

Yazıda “İmar Kanunu'na istinaden ruhsatsız duruma düşen yapı hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılarak sonucundan başkanlığımıza bilgi verilmesini rica ederim.” denildi.