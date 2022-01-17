Boğaz köprüsünün bağlantı yolunda otomobilin çarptığı evsiz kadın yaşamını yitirdi

İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü bağlantı yolu Kadıköy istikametinde yaya olan evsiz kadına otomobil çarptı. Yoldan geçen yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilin çarptığı kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Kadına çarpan otomobil şoförü olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 05:00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolu Kadıköy istikameti Fikirtepe mevkiinde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre evsiz olan ve kimliği belirlenemeyen kadına 34 CIY 185 plakalı otomobil bağlantı yolunda yaya halindeyken çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın metrelerce ileriye fırladı. Kadına çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların olayı 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bağlantı yolunu trafiğe kapattı. Otomobil çarpan kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.