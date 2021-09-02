Bodrum'da orman yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Çiftlikköy yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı.

Haber Merkezi

Bodrum Çiftlikköy yakınlarındaki ağaçlık bölgede, saat 13.30 sıralarında, yangın çıktı.

Bölgeden dumanlar yükseldiğini görenler, orman ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye helikopter, uçak, arazöz ve iş makineleri sevk edildi.

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