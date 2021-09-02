Bodrum Çiftlikköy yakınlarındaki ağaçlık bölgede, saat 13.30 sıralarında, yangın çıktı.
Bölgeden dumanlar yükseldiğini görenler, orman ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye helikopter, uçak, arazöz ve iş makineleri sevk edildi.
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
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Bodrum'da orman yangını
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Çiftlikköy yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber Merkezi
Bodrum Çiftlikköy yakınlarındaki ağaçlık bölgede, saat 13.30 sıralarında, yangın çıktı.
Bölgeden dumanlar yükseldiğini görenler, orman ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye helikopter, uçak, arazöz ve iş makineleri sevk edildi.