Bodrum'da 220 milyon liraya satılık ada

Bodrum'a bağlı 'tarla' imarlı Küçük Tavşan Adası, 220 milyon 220 bin liraya internetten satılığa çıkarıldı.

Haber Merkezi

Muğla'nın Bodrum ilçesi Türkbükü ve Gündoğan mahalleleri açıklarında, 16 mil mesafede bulunan Küçük Tavşan Adası, 'Gündoğan'ın muhteşem koyunda satılık ada' başlığıyla internetten satışa çıkarıldı.

DHA'nın haberine göre, ilanda 220 milyon 220 bin liradan satışa çıkarılan adanın 6 parselden oluştuğu ve 71 bin metrekare yüz ölçümüne sahip olduğu belirtildi.

Adanın "tarla ve zeytinlik için yatırım amaçlı kullanılabileceği" belirtildi. 23 Ocak'ta ilana verilen adaya taleplerin olduğu, hisseli tapu olan adanın imar durumunun ise tarla olarak geçtiği bildirildi.

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