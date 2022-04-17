Bodrum Belediye Başkanı'ndan yangına ilişkin açıklama: Bir sabotajın sonucu gibi görünüyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'da bu sabah saatlerinde çıkan orman yangınıyla ilgili açıklamada bulundu.

Aras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yangının bir sabotajın sonucu gibi göründüğünü belirtti. Aras, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu sabahın erken saatlerinde, geçtiğimiz yıl ormanlarımızı korumak için gece gündüz savaştığımız alevlerin Dereköy Kavakderesi bölgemizde yeniden yükseldiği haberini almamızın ardından yangına anında müdahale edildi, söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına neden olacak hiçbir faktörün bulunmadığı bu bölgemizde aniden yükselen ve kuvvetli rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen alevler, bir sabotajın sonucu gibi görünüyor ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

'Yapılaşma hayallerine geçit vermeyeceğiz'

Bodrumlular olarak, elimizde kalan ormanlarımızı hainlere, yangınlara ve ranta karşı korumaya kararlı olduğumuzu, yangınlarda kaybettiğimiz ormanlık alanlarımızı yeniden eski haline getirmek için gece gündüz çalışacağımızı, bu alanlardaki yapılaşma hayallerine ise asla geçit vermeyeceğimizi bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Bodrum aşıklarının gönülleri rahat olsun."

Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 2,5 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi. (ANKA)