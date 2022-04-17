Bodrum'da orman yangını!

Bodrum Muğla'da sabah saat 5:00 civarlarından Yakaköy Mahallesi Çilek mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarında etkisiyle bir anda büyüdü.

Ormanlık alandan makilik alana ve zeytin ağaçlarına kadar sıçrayan alevler yüzlerce çam ağacını küle çevirdi.

Yangın, Yakaköy mahallesinden Yalıkavak mahallesine doğru ilerlerken, Muğla Büyükşehir İtfaiye ekipleri, Muğla 911 Arama kurtarma ekipleri ve gönüllü vatandaşlar yangını söndürme çalışmalarına katıldı.

Tepelik ve sığ arazide çıkan yangın bazı noktalarına itfaiye ekipleri ulaşamadı. 3,5 saattir süren yangın hızla büyümeye devam ediyor. (İHA)