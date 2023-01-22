Bodrum Belediye Başkanı'na eski belediye personelinden saldırı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, eski belediye personeli tarafından fiziki saldırıya uğraması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Belediye Başkanı Aras, dün gece saatlerinde beraberindekilerle ilçedeki bir restorana gitti.

Aras'a, mekanda bulunan ve eski belediye personeli olduğu öğrenilen A.Ö., fiziki saldırıda bulundu.

Yaşanan arbede anları, işletmenin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, A.Ö.'nün Başkan Aras'ın elini sıkmaya çalıştığı, sonrasında kendisine doğru çekerek sert fiziki müdahalede bulunmaya çalıştığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise Aras'ın koruması ile mekandaki diğer müşterilerin tartışmayı yatıştırmaya çalıştığı ve bu sırada mekanda bir süre arbede yaşanması yer alıyor.

Belediye Başkanı'nın şikayeti üzerine emniyete götürülen A.Ö., buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı. A.Ö.'nün de Başkan Aras'tan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Ahmet Aras, konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Olay, dün akşam misafirlerimle yemek yediğim sırada, Bitez Liman sorumlusu olarak görev yaparken, limana tekne bağlamak isteyenlerden rüşvet aldığı yönündeki şikayetler nedeniyle disiplin kurulumuza sevk edilen ve kurul kararıyla görevine son verilen bir şahsın, beni ve misafirlerimi önce sözlü, ardından fiziki tacize kalkışması ve bu tacize görevliler tarafından anında müdahale edilmesi ve şahsın gözaltına alınması durumundan ibarettir." (AA)