Bodrum Belediye Başkanı: Buraya karadan müdahale imkânsız

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Mazı'yle Çökertme arasındaki yangın yerinden bir video paylaştı.

Aras videosunda "Burada bir cehennem yaşıyoruz, inanılmaz bir şey bu, artık ne yapacağımızı biz de şaşırdık." ifadelerini kullanırken şöyle devam etti:

"Allah yardımcımız olsun ne diyelim? Görüyorsunuz yamaçları, cayır cayır yanıyor burası. Buraya karadan müdahale imkânsız, burada hiç bir şey yapamazsınız, tamamen eliniz kolunuz bağlı.

Burada ancak uçak/helikopter müdahalesi olabilir ama onun için de artık geç kaldık."