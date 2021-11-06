Bodrum açıklarında sığınmacı teknesi battı

Muğla’nın Bodrum ilçesinden İstanköy (Kos) Adası’na geçmeye çalışan sığınmacıların bulunduğu fiber teknenin ilçeye 4 mil uzaklıktaki Kara Ada açıklarında battığı ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik helikopteri, 2 sahil güvenlik botu ve 1 sahil güvenlik dalış timi gönderildi.

Teknenin dün gece battığı ve ihbar üzerine olay yerine giden sahil güvenlik botunun 7 sığınmacayı kurtararak Bodrum limanına getirdiği belirtildi. Kurtarılan sığınmacıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve Bodrum Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındıkları bildirildi. Sığınmacıların ifadelerinden üç sığınmacının kaybolduğu öğrenilirken, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Öte yandan yine Bodrum'da dalış teknesi ile İtalya’ya gitmek üzere denize 18 metre uzunluğundaki Bodrum Diving isimli dalış teknesinde 96 sığınmacıyla birlikte, organizatör oldukları iddia edilen 4 kişi yakalandı.

Tekne ile birlikte Turgutreis Limanı’na getirilen ve aralarında kadın ve çocuklarında olduğu belirtilen Irak, Suriye, İran ve Afganistanlı sığınmacıların İstanbul’dan getirildikleri ve organizatörlerin temin ettikleri dalış teknesine kişi başına 1500 Euro’dan bindirildikleri belirtildi. İtalya’ya gitmek üzere yola çıkan tekne Çatal Ada açıklarında yakalandı.

Karaya çıkarılan ve sahil güvenlik tarafından çay, yiyecek ve battaniye verilen sığınmacıların ifadelerinin alınmaya başlandığı; ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göç İdaresi Bürosu’nu teslim edilecekleri öğrenildi. Güvenlik güçlerinin organizatörlerle ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtildi. (ANKA)