Bob Dylan hakkındaki cinsel istismar davası düşürüldü

Bob Dylan hakkında 1965 yılında 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddialarıyla dava açılmıştı. New York Federal Mahkemesi, kanıt yetersizliği ve kanıtların yok edilmesi sebepleriyle Dylan hakkındaki cinsel istismar davasını düşürdü.

AFP'nin haberine göre, geçen sene Ağustos ayında, Bob Dylan'ın 1965 yılının Nisan ve Mayıs aylarında 12 yaşındaki J.C.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti. Dylan'ın Manhattan'da bulunan bir otelde "alkol ve uyuşturucu sağlamak ve ona defalarca cinsel tacizde bulunmak" için "müzisyen statüsünü istismar ettiği" belirtilmişti.

Dylan'ın avukatları geçen hafta New York Federal Mahkemesi'ne sundukları dilekçede, davacıyı önemli kanıtları silmekle suçlamıştı. Dylan'ın avukatları tarafından yapılan açıklamaya göre, mahkeme davanın düşürülmesine karar verdi.

Dylan'ın baş avukatı Orin Snyder, AFP'ye verdiği demeçte, "Bu dava bitti. İlk etapta iddiaların ortaya atılması çok çirkindi. Davacının bu avukat güdümlü sahtekarlığı bırakmasından ve davanın önyargıyla reddedilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi.