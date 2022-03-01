BMW Rusya'da üretimini sonlandırdı ve ülkeye ihracatını durdurdu

Almanya menşeli otomobil üreticisi Bayerische Motoren Werke AG (BMV) yaptığı açıklamada, Rusya'ya araç ihracatını durdurduğunu ve Kaliningrad'daki araç montajını durduracağını söyledi.

BMW sözcüsü, "Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı kınıyoruz ve gelişmeleri büyük bir endişe ve dehşetle takip ediyoruz. Mevcut jeopolitik durum nedeniyle, bir sonraki duyuruya kadar Rusya pazarına yönelik yerel üretimimizi ve ihracatımızı durduracağız." dedi.

BMW ayrıca Ukrayna'daki bazı tedarikçi fabrikaların kapatılması gibi tedarik zinciri aksaklıklarının üretimi etkileyeceğini söyledi.

BMW iki yıl önce Kaliningrad'da fabrika açmaya karar vermiş ancak bunun yerine Rus otomobil üreticisi Avtotor ile bir ortak fabrikada montaja başlamıştı.

BMW'nin kararı, Batı'nın Moskova'ya dönük mali yaptırım uygulamalarının ardından geldi.