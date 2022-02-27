BMGK, Ukrayna üzerine olağanüstü oturum için toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), bugün BM Genel Kurulu’nda Ukrayna konusunda olağanüstü oturum için karar tasarısı konusunda toplanacak.

Sputnik'te yer alan habere göre, New York saati ile pazar günü 15.00’te (TSİ 23.00) yapılacak BMGK özel toplantısının duyurusu yapıldı. BM diplomatik kaynakları, Güvenlik Konseyi’nde Ukrayna konusunda BM Genel Kurulu’nda acil olağanüstü bir oturum yapılması çağrısında bulunan karar taslağının oylanacağını belirtti.

BMGK’den söz konusu tasarının bugün geçmesi halinde olağanüstü Genel Kurul toplantısının 28 Şubat Pazartesi günü yapılabileceği kaydediliyor.