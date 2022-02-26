AB Ukrayna'ya askeri yardım sağlamayı kolaylaştıracak

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya askeri yardım sağlama sürecini kolaylaştıracağını söyledi.

Michel sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "AB savunması Ukrayna'yı desteklemek için harekete geçti. AB'den Ukrayna'ya askeri yardım teslimatını kolaylaştıracak.Demokratik Ukrayna galip gelecek" diye yazdı.

Borrell: AB Dışişleri Bakanları yarın acil olarak toplanacak

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yarın akşam AB dışişleri bakanlarından oluşan olağanüstü bir konseyin Ukrayna krizini tartışmak için toplanacağını açıkladı.

Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'yı desteklemek ve daha fazla önlem almak için yarın 20.00'de AB Dışişleri Bakanları'nı sanal bir toplantıya çağırıyorum. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne, kahramanca savaşlarında onları desteklemek için bir acil yardım paketi önereceğim." dedi.