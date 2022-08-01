BM’den tahıl gemisi açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Ankara Ofisi tarafından "M/V Razoni" isimli kuru yük gemisinin Odessa Limanı'ndan sefere başlaması hakkında açıklama yapıldı. Güvenli İnsani Denizyolu Koridoru’nun belirli koordinatları ve kısıtlamalarını kabul eden Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin bu ayrıntıları uluslararası navigasyon prosedürlerine uygun olarak ilettiği belirtildi.

Açıklamada, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin geminin güvenli bir şekilde seyahati için tüm katılımcılarından askeri ve diğer ilgili yetkililerini bilgilendirmelerinin istenildiği kaydedildi. Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin gemiye seferi için onay vermeden önce geminin sefer kapasitesinin ve Odessa Limanı'nın hazır olup olmadığının da teyit edildiğinin belirtildiği açıklamada, "M/V Razoni 26 bin tonun üzerinde mısır taşıyacak. Odessa’dan hareket ettikten sonra 2 Ağustos'ta Türkiye karasularındaki teftiş lokasyonuna varması bekleniyor. Teftişin ardından gemi nihai varış yeri olan Lübnan’ın Trablus Limanı'na hareket edecek. Müşterek Koordinasyon Merkezi, geminin Güvenli İnsani Denizyolu Koridoru’ndan emniyetli bir şekilde geçişini gözlemleyecek” ifadelerine yer verildi.