MSB açıkladı: İlk tahıl gemisi bugün hareket ediyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Bakanlar ve ilgili taraflarla yaptığı görüşmeler ve İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde yapılan yoğun çalışmalar sonucunda; Mısır yüklü RAZONI isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisinin Lübnan'a gitmek üzere Odesa limanından 01 Ağustos sabah 08.30’da hareket etmesinde mutabık kalınmıştır. 22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan “Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi” belgesi kapsamında sevkiyat yapacak bu ilk gemiyi takiben diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanmaktadır."

Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda yapılan görüşmelerin ardından, Ukrayna ve Rusya, tahıl ürünlerinin Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına taşınmasına olanak sağlayan anlaşmaya 22 Temmuz günü İstanbul'da imza atmışlardı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği 24 Şubat'tan beri Ukrayna tahılı Karadeniz'den çıkamıyordu. Tahıl ihracatında önemli paya sahip bu ülkenin ürünlerinin ülkeden çıkamaması bazı ülkelerde ciddi sorunlara neden oldu.