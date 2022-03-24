BM’den Rusya’ya Ukrayna'daki savaşa 'derhal' son verme çağrısı

BM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada Rusya’ya yönelik ikinci karar 5'e karşı 140 oyla kabul edilerek, Rusya’ya Ukrayna'daki savaşa 'derhal' son vermesi çağrısında bulunuldu.

Haber Merkezi

Ukrayna'daki savaş hakkında olağanüstü oturum düzenleyen BM Genel Kurulu, Rusya’ya yönelik ikinci kararı 5'e karşı 140 oyla kabul etti.

Kararda, Rusya’ya "Ukrayna'daki savaşa derhal son vermesi, Ukrayna'da yardıma erişimin engellenmemesi ve sivillerin koruması" çağrısında bulunuldu. Bağlayıcı olmayan karar için yapılan oylamada, 38 ülke çekimser kalırken, Rusya, Suriye, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Eritre ve Belarus karara karşı çıktı.

Rusya, BM Genel Kurulu’nda 2 Mart’ta yapılan oylamada Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle kınanmıştı. (İHA)

Haber

ILO'dan Rusya'daki faaliyetleri askıya alma kararı

 