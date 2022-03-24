ILO'dan Rusya'daki faaliyetleri askıya alma kararı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri saldırısının acil ve koşulsuz sonlandırılması çarğısı için hazırlanan bir tasarı oyladı.

Tasarı, 2'ye karşı 42 oyla kabul edilirken, 8 çekimser oy kullanıldı, 4 üyeyse oylamaya katılmadı.

47 üye ülkenin ortak hazırladığı 27 paragraflık tasarıda, "sivil kayıplara ve sivil kişi ve yapılara saldırılara ilişkin derin endişeler duyulduğu" ifade edilirken, savaşın hastanelerde, okulda, ulaşımda, şirketlerde ve nükleer tesislerde çalışmaya devam eden işçiler açısından hayati riskler taşıdığına vurgu yapıldı.

Ukrayna'da evini kaybeden ve ülkeyi terk etmek zorunda kalan çok büyük sayıda insan olduğu belirtilen tasarıda, Rusya'nın Belarus hükümetinin desteğiyle yaptığı saldırının ILO üyelik prensipleriyle örtüşmediği ifade edildi.

Ukrayna hükümetine olan desteğin ifade edildiği tasarıda Rusya'ya "saldırıları acil ve koşulsuz bir şekilde durdurma, askerleri Ukrayna'dan çekme, İLO üyesi bir ülkeye daha fazla hukuk dışı tehdit ve saldırıdan kaçınma ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası hukukla uyumlu barışçıl bir yol izleme" çağrısı yapıldı

Tasarıda, ILO yönetiminin Rusya'ya insani yardım dışından teknik ortak destek faaliyetlerini durdurma kararı aldığı belirtildi. Bununla birlikte, ILO tarafından Rusya'ya yapılan uzman toplantıları, konferans ve seminer davetiyeleri de iptal edilecek

Tasarıda, ILO'nun Moskova Ofisi'nin sorumlu olduğu bölgelerdeki teknik ortak çalışma ve desteklerin de yeniden düzenlenmesi çağrısı yapıldı.