BM'den Haiti'ye silah ambargosu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, çete savaşlarından kaynaklanan şiddet karşısında, Haiti'ye bazı silahların satışına ambargo konulmasını oybirliğiyle onayladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, BM Güvenlik Konseyi kararında örgüte üye ülkelere Haiti'deki "devlet dışı aktörlere" küçük silah, hafif silah ve mühimmat satışını yasaklama çağrısı yaptı.



Çin'in toptan silah ambargosu önerisi BM Güvenlik Konseyi'nde kabul görmedi. Meksika ve ABD'nin sunduğu kararda Haiti'deki çete liderlerine ve insan haklarını ihlal edenlere seyahat yasakları konulması ve varlıklarının dondurulması da öngörülüyor. Kararla Haiti'deki BM özel siyasi misyonunun da bir yıl daha uzatıldı.