BM'den Erivan ve Bakü'ye itidal çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Bakü ve Erivan’a itidal sergilemeye ve aralarındaki anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözüme kavuşturma çağrısında bulunduklarını belirtti.

Farhan Haq, bugünkü basın toplantısında, “Halihazırda belirli bilgiler alıyoruz. Son şiddet olayını kesinlikle endişeyle takip ediyoruz. Bu bilgileri incelememiz gerekiyor” dedi.

Haq, “Tarafları, itidal sergilemeye ve 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli üçlü anlaşmalara uygun biçimde hareket etmeye, ilgili tüm endişeleri barışçıl şekilde çözmeye davet ediyoruz. Daha önce gözlemlediğimiz gerilime dönülmesinden kaçınmak istiyoruz” diye ekledi.

Rusya Savunma Bakanlığı: Çatışmalar durdu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Ermenistan ve Azerbaycan'ın savunma bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği, görüşmelerin ardından Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışmaların durduğu belirtildi.

Sputnik'in aktardığına göre Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Telefon görüşmeleri sonucu, Azerbaycan ve Ermenistan tarafından durumu istikrara kavuşturma yönünde adımlar atıldı. Halihazırda Kilisali Dağı bölgesindeki silahlı çatışmalar durdu, durum normalleşti ve kontrol altında bulunuyor” ifadesine yer verildi.

Şoygu’nun, Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’u gerilimi kışkırtmaktan vazgeçmeye çağırdığı aktarıldı.

Putin ile Paşinyan görüştü

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, “Ermeni tarafının girişimiyle gerçekleşen telefon görüşmesi sırasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan-Azerbaycan sınırında bir dizi olayların ardından oluşan durumu ele aldılar” denildi. İki ülke liderinin bu konuda temasları sürdürme kararı aldığı aktarıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da basın mensuplarına açıklamasında, “Durumu bir an önce barışçıl mecraya çıkarmak için taraflarla temas halindeyiz” diye bildirdi.

Ne olmuştu?

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin sınırın doğu yönünde gerçekleştirdiği taarruz sonucu Ermeni tarafında ölen ve yaralananların olduğunu, ayrıca iki askeri karakolun kaybedildiğini duyurmuştu.

Ermenistan parlamentosunun Daimi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Eduard Agacanyan da, ülkenin doğusunda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile girilen çatışmalar sonucu yaklaşık 15 askerin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.