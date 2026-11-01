BM'de abluka bir kez daha mahkum edildi: TKP'den Küba'ya dayanışma mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 28 Ekim'de ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik, ticari ve mali ambargonun sona erdirilmesi çağrısını içeren karar tasarısını 17'ye karşı 130 oyla kabul etti. Oylamada 25 ülke çekimser kaldı. Türkiye de karar tasarısına destek veren ülkeler arasında yer aldı.

Kararın kabul edilmesinin ardından Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesi, Küba Komünist Partisi liderliğine gönderdiği mesajda Küba'yı ve Küba halkını kutladı. Mesajda, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez başkanlığındaki heyetin BM Genel Kurulu'nda sergilediği tutum da selamlandı.

TKP'nin mesajında, ABD'nin Küba'ya yönelik ablukası, soykırımcı bir politika olarak şiddetle kınandı. Ablukanın ülkelerin ezici çoğunluğu tarafından mahkum edilmesine rağmen sürdürülmesine tepki gösterilen mesajda, son oylamanın Küba'nın egemenliğinden vazgeçmeyeceğini bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi.

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'ABD emperyalizminin müdahaleleri oylamaya yansıdı'

Mesajda, bu yılki oylamada önceki yıllara kıyasla karar tasarısına karşı kullanılan oyların ve çekimser oyların artmasına da dikkat çekildi.

2025'teki oylamada 165 ülke karar tasarısı lehinde, 7 ülke aleyhinde oy kullanmış, 12 ülke çekimser kalmıştı. Bu yıl ise destek oyu 130'a gerilerken karşı oy sayısı 17'ye, çekimser oy sayısı 25'e yükseldi.

TKP, bu değişimin ABD emperyalizminin başka ülkelerin iç işlerine müdahalelerinin ve bu ülkelerde Amerikancı hükümetlerin iktidara gelmesindeki rolünün bir sonucu olduğunu belirtti. Ancak bu tablonun kalıcı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan TKP, bu ülkelerde de Küba'nın milyonlarca dostunun ABD politikalarını mahkum etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Mesajda, oylama sonucunun Küba ile dayanışmayı güçlendirme ve ABD ablukasını daha etkili biçimde teşhir etme kararlılığını artırdığı belirtilerek, TKP'nin Küba'nın mücadelesinde onunla omuz omuza durmaya devam edeceği vurgulandı.

TKP Merkez Komitesi mesajını şu sözlerle tamamladı:

Yaşasın Küba! Kahrolsun ABD emperyalizmi ve onun soykırımcı ablukası!

TKP Merkez Komite, 28 Ekim’de, BM Genel Kurulu’nda Küba’ya yönelik ablukanın kaldırılması için yapılan oylamanın ardından Küba Komünist Partisi liderliğine tebrik ve dayanışma mesajı gönderdi. Küba Komünist Partisi Liderliğine Değerli Yoldaşlar, ABD’nin soykırımcı ablukasının sona erdirilmesini talep eden Küba karar tasarısının bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yapılan oylamada bir kez daha ezici bir destek kazanması dolayısıyla Küba Komünist Partisi liderliğini ve tüm Küba halkını kutluyoruz. Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez başkanlığındaki Küba heyetini, BM Genel Kurulu’nda sergilediği kararlı ve tavizsiz tutum nedeniyle selamlıyoruz. Bu boyun eğmeyen duruş, tüm insanlık için bir kez daha örnek oluşturmuş ve en yüksek takdiri hak etmiştir. Bu vesileyle, tüm dünyanın gözleri önünde sürdürülen, ülkelerin ezici çoğunluğu tarafından mahkûm edilen ve Küba tarafından bir soykırım eylemi olarak nitelendirilen ABD’nin Küba’ya yönelik acımasız ablukasını şiddetle kınıyoruz. Bu soykırımcı politikaya henüz son verilememiş olsa da son oylama, Küba’nın egemenliğinden asla vazgeçmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Aynı zamanda Küba, haklı mücadelesiyle, bu soykırımcı politikayı meşrulaştırmaya yönelik hiçbir girişimin başarıya ulaşmasına izin vermeyeceğini ABD’ye ve tüm dünyaya göstermiştir. Önceki yıllara kıyasla karar tasarısına karşı kullanılan oylarda ve çekimser oy sayısında görülen göreli artışın, ABD emperyalizminin başka ülkelerin iç işlerine müdahalelerinin, bu ülkelerde Amerikancı hükümetlerin iktidara gelmesindeki rolünün ve bu hükümetlerin politikalarını yönlendirmesinin bir sonucu olduğu açıktır. Ancak bu durum kalıcı olarak değerlendirilmemelidir. Gerici, Amerikancı hükümetlerin iktidarda olduğu bu ülkelerde dahi Küba’nın milyonlarca dostu ABD politikalarını mahkûm etmeye devam etmektedir. Öte yandan, son oylamanın sonucu Küba ile dayanışmayı güçlendirme, Küba hakkındaki gerçekleri anlatmanın ve ABD’nin soykırımcı ablukasını teşhir etmenin daha etkili yollarını bulma kararlılığımızı daha da artırmıştır. Türkiye Komünist Partisi’nin Küba’nın mücadelesinde onunla omuz omuza durmaya devam edeceğinden emin olabilirsiniz. Yaşasın Küba! Kahrolsun ABD emperyalizmi ve onun soykırımcı ablukası! Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite — TKP (@tkpninsesi) October 31, 2026

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