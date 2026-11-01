BM'de abluka bir kez daha mahkum edildi: TKP'den Küba'ya dayanışma mesajı
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 01.11.2026 , 10:30
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, 28 Ekim'de ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik, ticari ve mali ambargonun sona erdirilmesi çağrısını içeren karar tasarısını 17'ye karşı 130 oyla kabul etti. Oylamada 25 ülke çekimser kaldı. Türkiye de karar tasarısına destek veren ülkeler arasında yer aldı.
Kararın kabul edilmesinin ardından Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesi, Küba Komünist Partisi liderliğine gönderdiği mesajda Küba'yı ve Küba halkını kutladı. Mesajda, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez başkanlığındaki heyetin BM Genel Kurulu'nda sergilediği tutum da selamlandı.
TKP'nin mesajında, ABD'nin Küba'ya yönelik ablukası, soykırımcı bir politika olarak şiddetle kınandı. Ablukanın ülkelerin ezici çoğunluğu tarafından mahkum edilmesine rağmen sürdürülmesine tepki gösterilen mesajda, son oylamanın Küba'nın egemenliğinden vazgeçmeyeceğini bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi.
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'ABD emperyalizminin müdahaleleri oylamaya yansıdı'
Mesajda, bu yılki oylamada önceki yıllara kıyasla karar tasarısına karşı kullanılan oyların ve çekimser oyların artmasına da dikkat çekildi.
2025'teki oylamada 165 ülke karar tasarısı lehinde, 7 ülke aleyhinde oy kullanmış, 12 ülke çekimser kalmıştı. Bu yıl ise destek oyu 130'a gerilerken karşı oy sayısı 17'ye, çekimser oy sayısı 25'e yükseldi.
TKP, bu değişimin ABD emperyalizminin başka ülkelerin iç işlerine müdahalelerinin ve bu ülkelerde Amerikancı hükümetlerin iktidara gelmesindeki rolünün bir sonucu olduğunu belirtti. Ancak bu tablonun kalıcı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan TKP, bu ülkelerde de Küba'nın milyonlarca dostunun ABD politikalarını mahkum etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.
Mesajda, oylama sonucunun Küba ile dayanışmayı güçlendirme ve ABD ablukasını daha etkili biçimde teşhir etme kararlılığını artırdığı belirtilerek, TKP'nin Küba'nın mücadelesinde onunla omuz omuza durmaya devam edeceği vurgulandı.
TKP Merkez Komitesi mesajını şu sözlerle tamamladı:
Yaşasın Küba! Kahrolsun ABD emperyalizmi ve onun soykırımcı ablukası!
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