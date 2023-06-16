BM: Yunanistan açıklarındaki tekne faciasında 500'e yakın kişi kayboldu

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin alabora olmasıyla ilgili faciada, şu ana kadar 78 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 500 kişinin kaybolduğunu belirtti.

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, Mora Yarımadası açıklarında "korkunç bir trajedinin" yaşandığını dile getirdi. Hayatını kaybeden 78 göçmenin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Türk, "Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 500 kişiye yakın kayıp var. Hayatta kalanlar ve felaketzedelerin aileleriyle dayanışmak önemli" ifadesini kullandı.

78 kişi hayatını kaybetti

14 Haziran'da, Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Navarin'den 47 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sularda göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu. Olayda 78 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti. Yunan Sahil Güvenliği, kurtarılan göçmenlerin 47'sinin Suriye, 43'ünün Mısır, 12'sinin Pakistan ve 2'sinin Filistin vatandaşı olduğunu açıklamıştı. (AA)