BM: Yaklaşık 5,2 milyon sivil Ukrayna'yı terk etti

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Ukrayna'da savaşın başından bu yana ülkeyi terk edenlerin sayısının 5 milyon 186 bin 744 olduğunu açıkladı.

Yeni açıklanan verilere göre Ukrayna'yı terk edenlerin sayısı dünden bu yana 23 bin 58 arttı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre Mart ayında 3,4 milyon Ukraynalı ülkesini terk etti, Nisan ayında bu sayı 1 milyon 151 bin oldu.

BM Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre ise Ukrayna içinde yerlerinden olanların sayısı ise 7,7 milyon oldu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre Ukrayna'yı terk edenlerin gittikleri ülkeler şöyle:

Polonya: 2 milyon 899 bin 713 kişi

Rusya: 578 bin 255 kişi (Ek olarak 105 bin kişi Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nden Rusya'ya geçti)

Romanya: 774 bin 74 kişi

Macaristan: 433 bin 214 kişi

Moldova: 433 bin 214 kişi

Slovakya: 354 bin 329 kişi

Belarus: 24 bin 84 kişi.