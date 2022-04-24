BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya ve Ukrayna ziyaretleri öncesinde Ankara'ya gelecek

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in pazartesi günü Ankara’ya gelerek AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceği açıklandı.

BM’nin üst düzey yetkililerinden Martin Griffiths, Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde önemli bir arabulucu olduğunu açıklamıştı.

Guterres’in sözcüsü Eri Kaneko, cuma günü yaptığı açıklamada Guterres’in salı günü Moskova’ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile öğle yemeği yiyeceğini açıklamıştı. Öte yandan Guterres’in perşembe günü ise Ukrayna’da Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile birlikte BM yetkilileriyle görüşeceği duyurulmuştu.