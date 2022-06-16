BM uyardı: Gıda krizi yerinden edilme seviyelerini rekor düzeyde yükseltecek

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından bugün yayımlanan raporda, 2021 sonunda dünya çapında yaklaşık 89,3 milyon insanın zulüm, çatışma, taciz ve şiddet nedeniyle zorla yerinden edildiği belirtildi. UNHCR, 2022 başından beri milyonlarca kişinin Ukrayna'dan kaçtığını veya Ukrayna sınırları içinde yerinden edildiği söyledi. Engellenen tahıl ihracatına bağlı olarak gıda fiyatlarındaki artışın, dünya çapında daha fazla yerinden edilmeyi tetikleyeceği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi verdiği demeçte, "Savaş, insan hakları, iklim sorunları gibi tarif ettiğim her şeyin üstünde bir gıda krizi yaşanırsa, bu sadece bu raporda anlattığım eğilimleri hızlandıracaktır" diyerek verileri "korkutucu bir şekilde şaşırtıcı" olarak değerlendirdi. Grandi, Afrika'nın Sahel bölgesindeki fiyat artışları ve şiddetli ayaklanmalar nedeniyle daha şimdiden daha fazla insanın yerinden edildiğini söyledi.

Grandi, Akdeniz'den tekneyle geçen küçük göçmen gruplarını kabul etme konusunda devletler arasındaki çatışmayı, Avrupa Birliği ülkelerinin Ukrayna'daki savaştan bu yana Ukraynalı mültecilere karşı "cömertliğiyle" karşılaştırarak, AB'nin mülteci krizine tepkisinin "eşitsiz" olduğunu da sözlerine ekledi.