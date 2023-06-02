BM: Tahıl Girişimi uygulamasının yavaşlatılmasından endişe duyuyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Karadeniz Tahıl Girişimi'ne ilişkin açıklamada bulundu.

Özellikle mayıs ayında ciddi bir yavaşlama olduğuna dikkati çeken Dujarric, Ukrayna limanlarından mayıs ayında 33 geminin çıkış yaptığını, bunun bir önceki ayın yarısına tekabül ettiğini kaydetti.

Dujarric, ihracatın da mayıs ayında bir önceki ayın yarısına düştüğünü belirterek, "Rusya Federasyonu, amonyak ihracatı gerçekleşmediği sürece Yuzhny/Pivdennyi limanındaki kayıtları kısıtlayacağını Ortak Koordinasyon Merkezi'ne bildirdi" dedi.

BM'nin tüm taraflara "stratejik ve operasyonel" önerilerde bulunduğunu kaydeden Dujarric, "Girişimin devamı ve operasyonların tam olarak tekrar başlaması için taraflarla yoğun irtibatımızı sürdüreceğiz. Karadeniz Tahıl Girişimi'nin uygulanmasının yavaşlatılmasından endişe duyuyoruz" dedi.

22 Temmuz 2022'de imzalanmıştı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Girişimi'ni imzalamıştı. 19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün uzatılan anlaşma, 18 Mart'ta yeniden uzatılmıştı. (AA)