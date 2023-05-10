BM: Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 150 binden fazla kişi ülkeden ayrıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 150 binden fazla kişinin ülkeden ayrıldığını bildirdi.

Grandi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında süren çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 150 binden fazla kişinin ülkeden ayrıldığını belirten Grandi, "Hem Sudan vatandaşları hem de Sudan'da yaşayan mülteciler Güney Sudan, Çad, Mısır ve diğer ülkelere geçti. İhtiyaçlar çok büyük ve kaynaklar sınırlı. Acilen yardım gerekiyor" ifadelerini kullandı. (AA)