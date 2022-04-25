BM son 24 saatte Ukrayna'yı terk eden kişi sayısını açıkladı

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonlarının başladığı günden bu yana 5,2 milyondan fazla Ukraynalının ülkeden çıktığı ve son 24 saatte ise 45 bin 270'den fazla kişinin ülkeyi terk ettiği belirtildi.

UNHCR'ye göre, 24 Şubat'tan bu yana toplam 5 milyon 232 bin 14 kişi Ukrayna'yı mülteci olarak terk etti. UNHCR, şimdiye kadar 2 milyon 909 bin 415 Ukraynalının Polonya’ya, 777 bin 602’sinin Romanya’ya, 605 bin 815’inin Rusya'ya, 492 bin 976’sının Macaristan'a, 433 bin 895’inin Moldova’ya, 355 bin 593’ünün Slovakya'ya, 24 bin 477 kişinin ise Belarus’a geçtiğini açıkladı. Ülkeyi terk edenlerin yüzde 90’ının kadınlar ve çocuklardan oluştuğu bildirildi. (İHA)