'BM Rus tahılının ihracatına yönelik engellerin kaldırılacağının sözünü verdi'

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, İzvestiya gazetesine verdiği demeçte, BM Genel Sekreterliği’nin Rus tahıl ürünlerinin ihracatına uygulanan kısıtlamaların yakında kaldırılmasını sağlayacağı konusunda söz verdiğini belirtti.

Haberde, Rus tahılı ve gübresinin dünya pazarlarına ulaştırılmasının önündeki engellerin kaldırılması, İstanbul’da temmuz ayında yapılan tahıl koridoru anlaşmasının bir parçası olduğu hatırlatıldı. Polyanskiy de Rusya’nın, anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağı konusunda kararını verirken söz konusu anlaşmanın kendisiyle ile ilgili kısmının yerine getirilip getirilmediğini baz alacaklarını belirtti. Polyanskiy, “Birleşmiş Milletler’in, üstüne aldığı yükümlülükleri yerine getirmek için 18 Kasım’a kadar süresi var” dedi.

Tahıl koridoru anlaşması 19 Kasım'da bitiyor

Tahıl koridoru anlaşmasının süresi 19 Kasım’da dolacak. Bu nedenle bu zamana kadar anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili bir karar verilmesi gerekiyor.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar İzvestiya’ya yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Rus tarım ürünleri taşıyan ya da Rusya’nın Karadeniz limanlarından çıkış yapan gemilere uygulanan sigorta ücretlerinin düşürülmesi konusunda büyük sigorta şirketleri ile görüşmeler yaptığını söyledi. Fakat söz konusu görüşmelerden henüz bir sonuç alınmadığı belirtiliyor.

Rusya’nın tarım ürünlerine yönelik doğrudan bir yaptırım kararı alınmamış olsa da gemi sigortası ücretlerinin ciddi ölçüde artırılması gibi engellerle bu ürünlerin ihracatı zorlaştırıldığı belirtildi.