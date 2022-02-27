BM nükleer gözlemcileri Ukrayna krizi için toplanacak

Birleşmiş Milletler (BM) nükleer gözlemcileri, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonun şiddetlenmesinin ardından dört nükleer santral ve Çernobil de dahil olmak üzere çeşitli atık tesislerine sahip olan Ukrayna için Çarşamba günü acil bir toplantı düzenleyecek. BM Nükleer Gözlemcileri Kurulu, nükleer enerji geliştiren 35 ülkenin temsilcilerinden oluşuyor.

Reuters'ın haberine göre, kurul üyeleri Kanada ve Polonya'nın BM Nükleer Kurulu'nda olmayan Ukrayna'nın talebi üzerine toplantıya çağrıldı. Ukrayna gibi kurulda olmayan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) üyesi ülkeler, sadece kurul toplantısına çağrıda bulunabiliyor.

Reuters'a konuşan IAEA yetkilileri, "IAEA Yönetim Kurulu, Ukrayna'daki mevcut durumu görüşmek üzere çarşamba günü bir toplantı yapacak" diyerek toplantıyı doğruladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından dün yapılan açıklamada, Çernobil'deki personelin normal şekilde çalışabilmesi ve dinlenebilmesi gerektiği belirtilmişti.