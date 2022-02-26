BM Güvenlik Konseyi’nin Ukrayna’daki askeri operasyona son verme çağrısını içeren tasarısı Rusya tarafından veto edildi.
Toplantıda 11 üye ülke ‘evet’ oyu kullanırken 3 ülke (Çin, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri) de çekimser kaldı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
BM Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna tasarısı veto edildi: Üç ülke çekimser kaldı
BM Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna tasarısı Rusya tarafından veto edildi.
Dış Haberler
BM Güvenlik Konseyi’nin Ukrayna’daki askeri operasyona son verme çağrısını içeren tasarısı Rusya tarafından veto edildi.
Toplantıda 11 üye ülke ‘evet’ oyu kullanırken 3 ülke (Çin, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri) de çekimser kaldı.