BM Güvenlik Konseyi, Zaporijya Nükleer Santrali için acil toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Zaporijya Nükleer Santrali'nde çıkan yangının ardından bugün acil olarak toplanma kararı aldı. BM Güvenlik Konseyi'nin Türkiye saati ile 19.30'da bir toplanacağı açıklandı.

Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nde çıkan yangının ardından, Rusya'nın santrale saldırdığı iddia edilmişti. Zaporijya Nükleer Santrali'nde çıkan yangının söndürüldüğünü, olay yerinde can kaybı veya yaralanma olmadığı açıklanmıştı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı da yangından ötürü santralin etkilenmediğini belirtmişti.