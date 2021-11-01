BM Genel Sekreteri, ülkeleri karbondan arındırma konusunda birlikler kurmaya çağırdı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, hem gelişmiş ülkelerin hem de gelişmekte olan ekonomilerin karbondan arındırma ve kömür kullanımının aşamalı olarak terk edilmesi konusunda koalisyonlar oluşturması gerektiğini söyledi.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nın (COP26) oturumunda konuşan Guterres şunları kaydetti:

"Gelişmiş ülkeleri ve yükselen ekonomileri, ekonominin karbondan arındırılmasını ve kömürden çıkış aşamasını hızlandırmak için finansal ve teknolojik koşulları yaratabilecek koalisyonlar kurmaya çağırıyorum."

Guterres, gelişmekte olan ekonomilerin "emisyonların etkin bir şekilde azaltılması için katkıları çok önemli olduğundan, fazladan yol kat etmesi" gerektiğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri, "Glasgow'u başarılı kılmak için tüm cephelerdeki tüm ülkelerden azami hırsa ihtiyacımız var" dedi.