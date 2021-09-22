BM Genel Sekreteri Ukrayna'nın tanınan sınırlarına destek sözü verdi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le yaptığı görüşmenin ardından Çarşamba günü Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırlarına destek verdiğini açıkladı.

Guterres, "Açıkça Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yanayız ve Kırım'da olanları hiçbir zaman tanımadık" diyerek bölgenin Rusya'ya katılma kararını tanımadıklarını beyan etti.

Daha önce Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzya, Ukrayna heyetinin New York kentinde gündeme getirmeyi planladığı konulara değindi ve Kırım'ı BM Genel Kurulu oturum aralarında tartışmanın mantıklı olmadığını ve Donbass sorununun taraflar arasında çözülmesi gerektiğini söyledi.