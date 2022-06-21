BM Genel Sekreteri: Suriye halkından vazgeçemeyiz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres dün BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'den Suriye'nin kuzeybatısındaki milyonlarca insana yardımların devam ettirilmesi gerektiğini belirterek, "Suriye halkından vazgeçemeyiz" diye konuştu. Türkiye'den Suriye'nin kuzeyine BM onayıyla yaptığı yardımların süresi 10 Temmuz'da sona eriyor.

Guterres, "Konsey üyelerine sınır ötesi [yardım] operasyonlara ve yardımlara izin verme konusunda fikir birliğini sürdürmeleri için şiddetle çağrıda bulunuyorum. Bölgede yardıma ve korunmaya ihtiyacı olan 4,1 milyon insanın acılarını ve kırılganlıklarını ele almak ahlaki bir zorunluluktur” dedi.

Guterres, Suriye'nin kuzeybatısında yardıma muhtaç kişilerin yüzde 80'inin kadın ve çocuklar olduğunu söyledi. BM Genel Sekreteri, BM'nin Türkiye'ye verdiği iznin bir yıl daha uzatılması gerektiğini, ayrıca bu süreçte Türkiye'nin de yardımlara devam etmesinin önemini dile getirdi.

2014 yılında BM Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin iki noktasından, ayrıca Irak ve Ürdün'den Suriye'deki muhaliflerin elindeki bölgelere insani yardım gönderilmesine izin vermişti.

Rusya ve Çin sınır ötesi yardımların son bulmasını istedi

Reuters'in haberine göre, Rusya'nın BM Büyükelçi Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, BM'nin Suriye'nin kuzeybatısına yardım götürme çabalarını "zavallılık" olarak nitelendirdi. Çin'in BM Büyükelçisi Zhang Jun, sınır ötesi yardım operasyonların "olağanüstü bir düzenleme" olarak kabul edildiğini, artık bunu sona erdirmenin zamanının geldiğini ve Suriye içinden yardım teslimatlarına geçiş yapılması gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan Türkiye'nin BM Büyükelçisi Feridun Hadi Sinirlioğlu'ysa gelen tepkilere, "İnsan hayatına ve BM Sözleşmesi'nin temellerine saygı duyan biri, böyle hayati bir sistemi bozmayı göze alabilir mi?" diye karşılık verdi.

Rusya ve Çin'in sınır ötesi yardımların Suriye'deki çatışmaları devam ettirdiğini, artık Suriye yönetimiyle birlikte hareket edilmesi gerektiğini savunuyor.