BM Genel Sekreteri, Putin ve Zelenskiy'den görüşme talep etti

BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ayrı ayrı görüşmek için iki ülkenin BM Daimi Temsilciliklerine mektup gönderdi.

Dış Haberler

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Rusya ve Ukrayna'nın BM Daimi Temsilciliklerine mektup gönderdiğini belirtti.

Dujarric, Guterres'in mektubunda, Ukrayna'da barış için atılması gereken acil adımları ele almak amacıyla Putin'den Moskova'da, Zelenskiy'den ise Kiev'de görüşme talep ettiğini söyledi.

Dujarric açıklamasında Guterres'in "Ukrayna'da barışı sağlamak için acil adımlar ile Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuka dayalı çok taraflılığın geleceğini görüşmek istediğini" kaydetti.

Guterres dün Ortodoksların dört günlük Paskalya Bayramı boyunca Ukrayna'daki çatışmaların durdurulması ve sivillerin çatışma bölgelerinden güvenli geçişlerine izin verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Haber

Rusya'dan Lavrov-Çavuşoğlu görüşmesiyle ilgili açıklama