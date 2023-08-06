BM Genel Sekreteri Hiroşima anmasında, atom bombasını atan ABD'nin adını anmadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hiroşima'nın bombalanmasının kurbanları anısına hazırladığı konuşmasında bu kişilerin ölümünden sorumlu olan ülkenin, yani ABD'nin adını bir kez dahi geçirmedi.

Guterres’in adına mesajı okuyan silahsızlanma konularından sorumlu yardımcısı Izumi Nakamitsu konuşmasının başlarında, “Neredeyse seksen yıl önce Hiroşima bir nükleer bomba ile küle dönüştü. Ancak buraya gelen herkesin bildiği gibi anılar asla solmaz” ifadelerini kullandı.

Nakamitsu, nükleer savaş tamtamlarının yeniden çaldığını, ülkeler arasındaki güvensizlik ve anlaşmazlıkların ise büyüdüğünü belirterek, BM Genel Sekreteri adına ülkeleri nükleer silahsızlanmaya çağırdı.

Yetkili, dünyada "nükleer gölgenin" yeniden ortaya çıktığını ve "bazı ülkelerin bir kez daha pervasızca nükleer kılıç salladığını" ve onu kullanmakla tehdit ettiğini ifade etti.

Sputnik'in haberine göre “Nükleer silahların herhangi bir şekilde kullanılması kabul edilemez. Nükleer devletler daha da tehlikeli silahlar geliştirmeye çalışırken biz de boş oturmayacağız. Nükleer silahların ortadan kaldırılması, BM'nin en yüksek silahsızlanma önceliği olmaya devam ediyor. Nükleer gölge kesin olarak ebediyen ortadan kalkana kadar rahatlamayacağız. Hiroşima yeter. Nagazaki yeter” diyen Nakamitsu, konuşmasında İkinci Dünya Savaşı sırasındaki katliamda ABD’nin rolünden bir kez dahi bahsetmedi.