BM Genel Sekreteri Guterres Sudan'daki durumu görüşmek için BMGK'yi toplantıya çağırdı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Sudan'daki durumu görüşmek için BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) toplantıya çağırdığı açıklandı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Sudan'daki gelişmeler ve Sudan ordusunun, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile Suudi Arabistan'da yürütülen, Cidde müzakerelerine katılımı askıya aldığına dair haberlere ilişkin soruyu yanıtladı.

BM'nin, Cidde müzakerelerine taraf olmadığını vurgulayan Dujarric, "Ancak size şunu söyleyebilirim ki sahadaki insani yardım çalışanlarımız hem hükümet hem de HDK ile irtibatlarını sürdürerek yardım operasyonlarını mümkün olduğu müddetçe koordine etmeye çalışıyor. Genel mesajımız, acilen tüm çatışmaya son verilmesi yönünde. Böylelikle yardımımıza ihtiyaç duyan Sudan halkına yardım sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Sudan'daki tarafların, insani yardım sağlanması için daha fazla işbirliği yapmaya başladığını belirten Dujarric, "BM Genel Sekreteri'nin üye ülkelerle Sudan'daki dramatik durumu görüşmek için BMGK'yi toplantıya çağırdığını teyit edebilirim. Öğleden sonra gerçekleşecek toplantı kapalı oturumla düzenlenecek" bilgisini paylaştı.

Ülkede hem insani hem de siyasi durumun kötüleştiğini ifade eden Dujarric, Guterres'in toplantı çerçevesinde Konsey üyeleriyle düşüncelerini paylaşmak istediğini söyledi.