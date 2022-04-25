BM Genel Sekreteri Guterres, Erdoğan'la görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'da ateşkes için yarın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladirmir Putin'le görüşecek. Guterres, Moskova ziyareti öncesinde bugün Ankara'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme yaptı.

Guterres Moskova'da Putin'le görüştükten sonra Kiev'e giderek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le görüşecek.

Zelenskiy Cumartesi günü Kiev'de gazetecilere verdiği demeçte BM Genel Sekreteri'ne ilişkin, "Önce Rusya'ya, ardından Ukrayna'ya gitmek kesinlikle yanlış. Bu düzende adalet ve mantık yoktur" demişti. Zelenskiy, "Ukrayna'da savaş var, Moskova sokaklarında ceset yok. Önce Ukrayna'ya gitmek, oradaki insanları, işgalin sonuçlarını görmek mantıklı olur" ifadelerini kullanmıştı.

Guterres'in Ankara ziyareti öncesinde, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la "önemli bir telefon görüşmesi yaptığını" ve "sivillerin Mariupol'dan derhal tahliye edilmesi gerektiğini vurguladığını" söyledi.