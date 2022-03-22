BM Genel Sekreteri Guterres: Bu saçma savaşı bitirmenin zamanı geldi

Rusya-Ukraynaya savaşına dair açıklamalarda bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres,“Bu saçma savaşı bitirmenin zamanı geldi” dedi.
Guterres'in açıklamasında önce çıkanlar şöyle:
- "Sivilleri terörize eden sistematik bombardımanlar. Hastanelerin, okulların, apartmanların ve sığınakların bombalanması. Tüm bunlar yoğunlaşıyor. Her saat daha yıkıcı ve daha öngörülemez hale geliyor. On milyon Ukraynalı evlerinden sürüldü ve hareket halindeler"
- “Mariupol düşse bile, Ukrayna şehir şehir, sokak sokak, ev ev fethedilemez. Tüm bunların tek sonucu, göz alabildiğine daha fazla acı, daha fazla yıkım ve daha fazla korkudur"
- "Gelişmekte olan ülkeler zaten Covid-19 ve yeterli finansmana erişim eksikliği altında boğuluyordu. Şimdi bu savaşın bir sonucu olarak onlar da ağır bir bedel ödüyorlar"
- "Bu savaş kazanılamaz. Er ya da geç, savaş alanından barış masasına geçmek zorunda kalacak. Bu kaçınılmaz. Tek soru şu: Daha kaç hayat kaybedilmeli? Daha kaç bomba düşmeli? Daha kaç Mariupol yok edilmeli? Herkes bu savaşın kazananı olmadığını, sadece kaybedenler olduğunu anlamadan önce daha kaç Ukraynalı ve Rus öldürülecek? Bunun durması için Ukrayna'da daha kaç kişinin ölmesi gerekecek? Dünya çapında kaç kişinin açlıkla yüzleşmesi gerekecek"
- "Her ne olursa olsun savaşı durdurmanın ve barışa bir şans vermenin zamanı geldi. Bu saçma savaşı bitirmenin zamanı geldi"