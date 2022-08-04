BM Genel Sekreteri enerji şirketlerini 'açgözlülükle' suçladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, enerji krizi sırasında dünyanın en fakir insanları üzerinden rekor gelir elde eden petrol ve doğalgaz şirketlerini “anlamsız açgözlülükle” suçladı

Guterres, yılın ilk çeyreğinde en büyük enerji şirketlerinin toplam 100 milyar dolara yakın kâr elde etmesinin "ahlaksızlık" olduğunu söyledi.

'Aşırı gelirler vergilendirilmeli'

Bütün hükümetlerin elde edilen aşırı gelirleri vergilendirmesi gerektiğini söyleyen Guterres, bu vergilerden elde edilecek fonların "zor zamanlarda savunmasız insanları korumak için kullanılması" çağrısında bulundu.

Dünyanın her yerinde insanların fosil yakıt sanayisi temsilcilerine mesajlar göndermesini isteyen Guterres, “Anlamsız açgözlülük bizim sahip olduğumuz tek ev olan dünyayı tahrip ederken, en fakir ve en savunmasızları cezalandırıyor” dedi.

Küresel Kriz Müdahale Grubu enerji raporu

Gıda, enerji ve finans gibi birbirleriyle bağlantılı krizlerle mücadele için kendi kurduğu Küresel Kriz Müdahale Grubu’nun hazırladığı raporun hakkında konuşan Guterres, doğalgaz ve petrol sanayi temsilcilerine sert eleştiriler yöneltti.

Daha önce gıda ve finans sektöründeki sorunlarla ilgili raporlar yayımlayan Küresel Kriz Müdahale Grubu, son çalışmasında enerji sektöründe yaşanan sıkıntılarla ilgili önemli saptamalarda bulundu.

Guterres, bu grubun çalışmaları sayesinde küresel gıda sorununun aşılmasında önemli adımlar atıldığını kaydetti.

'Teknolojiler kamu malı haline getirilmeli'

Konuşmasında İstanbul’da kendisinin de katıldığı toplantı sonucunda varılan tahıl sevkiyatı anlaşmasına atıfta bulunan BM Genel Sekreteri, Ukrayna tahılının Karadeniz'deki Rus ablukası altındaki limanlardan gıda tedarikine ihtiyaç duyan dünya pazarlarına sevk edilmesini sağlamak için ilk olarak Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarına önerilen tahıl anlaşmasının eşdeğerini gerçekleştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine değinen Guterres konuşmasında, piller için depolama dahil yeni teknolojilerin "kamu malı haline gelmesi gerektiğini", hükümetlerin ham madde ile yenilenebilir enerji teknolojileri için tedarik zincirlerini büyütmesi ve çeşitlendirmesi gerektiğini belirtti.

Yeşil enerjiye geçiş önerileri

Küresel Kriz Müdahale Grubu’nun diğer önemli önerileri arasında, özellikle daha gelişmiş ülkelerin enerji tasarrufu yapması, toplu taşımayı ve doğaya dayalı çözümleri teşvik etmesi yer alıyor.

Grubun raporunda, “yeşil enerji geçişi” için özel ve çok taraflı finansmanın artırılması da tavsiye ediliyor.

Raporda ayrıca, Uluslararası Enerji Ajansı'nın insan kaynaklı iklim değişikliğini engellemeye yardımcı olmak için 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarını "net sıfıra" düşürme amacı hatırlatılarak, bu hedefe ulaşmak için yenilenebilir enerji yatırımlarının yedi kat artırılması gerektiği bildirildi.