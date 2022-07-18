Avrupa'daki enerji şirketlerinin borcu 1,7 trilyon avroya çıktı

Avrupa'da enerji ve kamu hizmeti şirketlerinin toplam borcunun doğalgaz ve petrol fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle 1,7 triyon avroyu aştığı belirtildi.

Bloomberg'in haberinde, Avrupa'daki şirketlerin toplam borcunda 2019'un dördüncü çeyreği ile 2022'nin üçüncü çeyreği arasındaki değişimi gösteren veriler aktarıldı. Verilerin pandeminin yayılmasıyla birlikte yükselmeye başladığını belirtilen haberde, 2019'un dördüncü çeyreğinde Avrupalı ​​enerji şirketlerinin toplam borcunun yaklaşık 1,1 trilyon avro olduğu belirtildi.

2022'nin ikinci ve üçüncü çeyreğinde ise şirketlerin borcunun, artan enerji fiyatları nedeniyle 1,7 trilyon avroya yükseldiği ifade edildi.