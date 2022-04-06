BM Genel Kurulu, Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılmasını oylayacak

Birleşmiş Millet (BM) Genel Kurulu'nun ABD ve İngiltere'nin talebi üzerine Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılmasını oylayacağı belirtildi. AFP'nin haberine göre oylama BM Genel Kurulu'nda yarın yapılacak.

ABD ve İngiltere Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın Buça kentinde sivilleri öldürdüğü iddialarının ardından Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılmasını talep etmişti.

ABD BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield iki gün önce Romanya'nın başkenti Bükreş'te yaptığı açıklamada Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarılması gerektiğini öne sürmüştü.

Nebenzya: Öneri inanılmaz

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya Rusya'nın konseyden çıkarılması önerisini "inanılmaz" diye niteledi ve bunun barış görüşmelerine zarar vereceğini dile getirdi.

Rusya'nın Buça'da yaşananlara ilişkin BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplanması önerisi dönem başkanlığını yapan İngiltere tarafından reddedilmişti. Nebenzya Pazartesi günü yaptığı açıklamada "Dün ve bugün yaşananlar emsalsiz. BMGK toplantısını yapma talebimizin reddedilmesi akıl alamaz. Bu, BM tarihinde benzeri görülmemiş, hayal edilemez bir şey" demişti.

Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılması için 193 BM üyesinden en az üçte-ikisinin oyu gerekiyor.