BM: Dünya nüfusu kasımda 8 milyara ulaşacak, en kalabalık ülke seneye değişecek

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı, 'Dünya Nüfus Beklentileri 2022' başlıklı bir rapor yayınladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, raporda, 15 Kasım itibarıyla dünya nüfusunun 8 milyarı bulacağı ve 2023'te 'dünyanın en kalabalık ülkesi' listesinde Hindistan'ın Çin'i geçeceğini öngörülüyor.

Rapora göre dünya nüfusundaki büyüme 1950'den bu yana en düşük seviyesinde.

Bazı gelişmekte olan ülkelerde doğum oranından gözle görülür bir düşüş olsa da gelecek on yıllarda yaşanması beklenen nüfus artışının yarısı bu ülkelerde görülecek: Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mısır, Etiyopya, Hindistan, Nijerya, Pakistan, Filipinler ve Tanzanya.

Raporda dünyanın 2030’da 8,5 milyar, 2050’de 9,7 milyar, 2080’lerde ise 10,4 milyar nüfusa ulaşacağı ve 2100'e kadar bu seviyede kalacağı tahmini yer aldı.

Raporda küresel yaşam süresi beklentisinin, 1990'dan bu yana neredeyse 9 yıllık bir iyileşmeyle 2019'da 72.8 yıla ulaştığı belirtildi.

2050'ye kadar Afrika kıtasının, dünyadaki 15-24 yaş arası tüm gençlerin üçte birine ev sahipliği yapacağı tahmin ediliyor.