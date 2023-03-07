BM: Depremlerin maliyeti 100 milyar doları geçecek

Birleşmiş Milletler'in hesaplamalarına göre Türkiye'deki depremde yaşanan maddi hasarın en az 100 milyar doları bulacağı bildirildi.

Euronews'in haberine göre Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye sorumlusu Louisa Vinton, yaptığı açıklamada, “Tek başına maddi zararın 100 milyar doları aşacağı şimdiden belli oldu” dedi. Vinton, yeniden inşa etme maliyetleri ile birlikte bu miktarın çok daha fazla olabileceğini bildirdi.

Acil yardım çağrısı karşılık bulmadı

Yurt dışından gelen yardımlarla ilgili hayal kırıklığını dile getiren Vinton, BM’nin 16 Şubat’ta yaptığı bir milyar dolarlık acil yardım çağrısının şu ana kadar sadece yüzde 9,6’sının karşılandığını bildirdi.

Dünya Bankası daha önce, depremin hasarının faturasının 34,2 milyar dolar olacağı tahmininde bulunmuştu.