BM: Depremde 1,5 milyon kişi evsiz kaldı, en az 500 bin konut gerekiyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde, resmi açıklamalara göre, 43 bin 556 kişi hayatını kaybederken, on binlerce yurttaş evsiz kalmıştı. Evsiz kalanlar büyükşehirlere taşınmaya veya çadırlarda yaşamaya başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 11 kentte toplamda 717 bin 614 binanın 90 bin 609’unun 'acil yıkılacak', 'ağır hasarlı' ve 'yıkık' olduğunu belirlemişti. Bu durumdaki binalardaki konut sayısı ise 269 bin 51.

VoA Türkçe'nin haberine göre Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) uzmanları, depremlerin ardından Türkiye’de 1,5 milyon kişinin evsiz kaldığını belirtti.

'500 bin konut yapılmalı'

UNDP uzmanları, karşılaşılan yıkım karşısında barınma ihtiyacının karşılanabilmesi için en az 500 bin yeni konut inşa edilmesi gerektiğini kaydetti.

UNDP Türkiye Temsilcisi Louisa Vinton, deprem bölgelerinden 116 ila 210 milyon ton enkaz çıkarılması gerektiğinin altını çizdi.

1999'u çoktan geçti

Vinton, 17 binin üzerinde can kaybı yaşanan 1999 depremini hatırlatarak, Kahramanmaraş depremlerinin yarattığı yıkımın 1999’da yaşanan kayıp ve yıkımların çok daha ötesine ulaştığına, bu nedenle de yeniden inşa sürecinde zorlukların yaşanabileceği belirtildi.

UNDP’nin geçmişte Nepal, Haiti, Lübnan ve Ukrayna’da doğal afet ve savaşların ardından da enkaz kaldırma çalışmalarına destek sağladığını hatırlatan Vinton, enkaz parçalarının 'geri dönüşüm ve ayrıca kısa vadede gelir kaynağı sağlamak için' kullanılabileceğini de söyledi.