BM Afganistan’daki personelini Kazakistan’a taşıyor

Birleşmiş Milletler Afganistan’da görev yapan yüze yakın personeli ülkeden tahliye edeceğini bildirdi. Kabil’de görev yapan BM personeli Kazakistan’ın Almatı kentinde geçici olarak kurulacak BM Yardım Merkezi Ofisi’ne taşınacak. VOA'dan Can Kamiloğlu'nun haberine göre Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephan Dujarric, BM personelinin Kazakistan’a tahliyesinin hemen yapılacağını belirtti.

Sözcü Dujarric, Afganistan’da görev yapan BM personelinin Kazakistan’a taşınması fikrinin Kazak hükümeti tarafından kendilerine geldiğini kaydetti.

Dujarric, Afganistan’da "insani yardım yapan BM personelinin çoğunluğunun görevlerine devam edeceğini" belirterek, “Genel Sekreter Antonio Guterres’in 16 Ağustos'ta yapılan Güvenlik Konseyi'ne söylediği gibi, Afganistan'daki BM’nin varlığı güvenlik durumuna göre ayarlanacak. Şu anda Kabil'de ve ülkenin diğer bölgelerindeki çalışan BM personelinin bir bölümünü ülkede yaşanan güvenlik sorunu yüzünden geçici olarak Kazakistan’a taşımaya karar verdik. BM personelinin bir bölümünün ülke dışına çıkarılmasına karar verildi ancak personel, koşullar izin verdiği ölçüde personelimiz Afganistan'a geri dönecek. Aldığımız bu karar, BM'nin Afganistan halkına en az kesintiyle yardım ulaştırmasını sürdürmek ve aynı zamanda BM personelinin riskini azaltmasını sağlamayı amaçlayan geçici bir önlemdir” dedi.