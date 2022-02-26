BM: 150 binden fazla kişi Ukrayna'dan ayrıldı

Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonucunda, Ukraynalılar ülkelerini terk etmeye devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, şimdiye kadar 150 binden fazla Ukraynalı'nın ülkeyi terk ettiğini açıkladı.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "150 binden fazla Ukraynalı mülteci, yarısı Polonya olmak üzere, Macaristan, Moldova, Romanya ve daha ötedeki komşu ülkelere geçti. Ukrayna'da yerinden edilme de artmakta, lakin askeri durum sayıları tahmin etmeyi ve yardım sağlamayı zorlaştırıyor" dedi.